Famalicão empata em casa com o Chaves (2 – 2)

Florian Danho é o primeiro reforço de inverno do Futebol Clube de Famalicão. O avançado, de 23 anos, estava nos suíços do FC Stade Lausanne-Ouchy e vem para a equipa de João Pedro Sousa até ao final da temporada.

Nascido em França, Florian Danho mudou-se para a Suíça em 2021, começando no Stade Nyonnais. Uma época depois transferiu-se para o FC Stade Lausanne-Ouchy, clube que ajudou a subir ao principal campeonato suíço na temporada transata com golos e assistências.

“Feliz” por ingressar no Famalicão, a quem reconhece o projeto desportivo, Florian Danho admitiu ter ficado “impressionado com as condições do clube, sobretudo com o Centro de Treinos”. Para além das condições, elogiou a capacidade do clube em promover muitos jogadores “no panorama do futebol português e europeu”, dando o exemplo de Zaydou Youssouf, Manuel Ugarte, Toni Martínez e Simon Banza. Acredita, por isso, que esta é “uma excelente oportunidade para poder prosseguir a evolução”.