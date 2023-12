Famalicão empata em casa com o Estoril Praia (1-1)

Na tarde deste sábado, a contar para a nona jornada da Liga BPI, o FC Famalicão não foi além de um empate sem golos em casa do Valadares Gaia. No jogo de estreia do treinador Rui Baptista, o conjunto famalicense desperdiçou duas grandes penalidades. Sara Brasil e Vanessa Marques foram incapazes de desfeitearem a guarda-redes Erin Seppi, do Valadares. Estes foram, na primeira parte, os únicos lances de perigo.

Na segunda parte, o jogo foi mais agitado, mas nem por isso as atletas foram capazes de abrir o ativo. Com esta igualdade, o Famalicão é nono da classificação, com 7 pontos. O campeonato nacional feminino regressa em janeiro do próximo ano, com a equipa famalicense a receber o Racing. Power.