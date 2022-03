Famalicão empata em casa com o Santa Clara (0 – 0)

A próxima temporada da Liga BPI, campeonato nacional de futebol feminino, atualmente com 16 equipas, será reduzida para 12 formações.

Segundo o regulamento aprovado esta quinta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol, a principal competição nacional feminina de futebol, na qual compete o FC Famalicão, vai contar com 12 equipas e, ao contrário do atual formato, será disputada numa única série e a duas voltas.

No formato para 2022/2023, desce diretamente o último classificado, enquanto que o 10º e o 11º vão disputar um play-off com o 2º e o 3º da 2.ª Divisão. Como já estava previsto no regulamento para a época em curso, são despromovidas à 2.ª Divisão sete das oito equipas que vão disputar o play-off: 3º,4º,5º,6º e 7º da fase de manutenção da Liga BPI, bem como o 2º,3º e 4º classificados da fase de subida do segundo escalão.

A Supertaça feminina também foi alterada, passando a ser disputada por quatro equipas. Além do campeão nacional e do vencedor da Taça, junta-se o segundo classificado da Liga BPI e o vencedor da Taça da Liga. Se os vencedores das várias competições coincidirem, as equipas serão escolhidas segundo a classificação no campeonato.