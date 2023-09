Na quinta jornada da I liga, o Futebol Clube de Famalicão foi até Vila do Conde para jogar com a equipa local.

O encontro terminou com um empate a uma bola.

Jhonder Cádiz inaugurou o marcador, no decorrer do minuto 11.

Topic fez o segundo golo do jogo (auto golo), no regresso do intervalo.

Com este resultado, o Futebol Clube de Famalicão prossegue no campeonato com 8 pontos. Na próxima sexta-feira, a equipa de João Pedro Sousa recebe a formação de Arouca, numa partida marcada para as 20h15.