Famalicão empata em Vila Verde mas mantém quarto lugar

Apesar da igualdade a três golos, em casa do Lank Vilaverdense, a equipa feminina do FC Famalicão mantém o quarto lugar na Liga BPI, com 10 pontos.

Este sábado, o conjunto famalicense esteve sempre na frente do marcador, mas permitiu a reação adversária ao ponto de dividir os pontos. Inês Pereira, ainda na primeira parte, Raquel Santos, de penálti, e Violari, foram as autoras dos golos do FC Famalicão. O campeonato sofre interrupção no próximo fim semana. Depois, na sétima jornada, o Famalicão recebe o Sporting.

Foto arquivo