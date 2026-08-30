O Famalicão empatou 0-0 com o Gil Vicente, este domingo à noite, no Estádio Municipal, em partida da 4.ª jornada da Liga Portugal Betclic.
Num jogo equilibrado e com poucas oportunidades claras, nenhuma das equipas conseguiu encontrar o caminho para o golo. O Famalicão teve algumas ocasiões, sobretudo através de Joelson Fernandes e Marcos Peña, mas não conseguiu ultrapassar o guarda-redes gilista.
Com este empate, o conjunto famalicense soma agora 2 pontos em quatro jornadas e continua sem vencer desde o arranque do campeonato.