Famalicão: Empate sem golos com o Penafiel

O FC Famalicão, no terceiro jogo de preparação, empatou a zero com o Penafiel, equipa da segunda liga. O encontro foi este sábado, no relvado do Centro de Treinos. Tratou-se do segundo encontro com o novo treinador, Carlos Carvalhal. Anteriormente, o Famalicão tinha vencido, 1-0, o Lourosa, equipa que também milita II Liga.
Antes, o conjunto famalicense já tinha realizado uma partida de preparação frente à equipa de sub-23, mas essa foi orientada pelo treinador adjunto, Ricardo Silva,, após a saída de Hugo Oliveira para o Estrasburgo, embora Carlos Carvalhal estivesse na bancada.