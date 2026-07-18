Famalicão: Empate sem golos com o Penafiel

O Padre Carlos Manuel Fernandes Lopes foi nomeado pároco das paróquias de Santa Maria de Abade de Vermoim, São Tiago de Areias, São Martinho de Avidos e Divino Salvador de Lagoa, no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, no âmbito das novas nomeações pastorais anunciadas pelo Arcebispo de Braga, D. José Manuel Garcia Cordeiro.

O sacerdote deixa as comunidades que servia no Arciprestado de Vila Verde para assumir a orientação pastoral destas quatro paróquias, iniciando uma nova etapa do seu ministério ao serviço da Arquidiocese de Braga.

A nomeação integra o processo de reorganização pastoral promovido pela Arquidiocese, que procura responder às necessidades das comunidades e assegurar uma maior proximidade da ação pastoral. Com esta mudança, as paróquias de Vermoim, Areias, Avidos e Lagoa passam a contar com um novo pároco, que dará continuidade ao trabalho desenvolvido junto das populações locais.