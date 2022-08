Famalicão: Empreiteiro de Novais é a vítima mortal de acidente de trabalho na freguesia de Seide S.Miguel

A Carnes Campicarn, S.A. conquistou o Certificado de Conformidade em Bem-Estar Animal Welfairtm, para o âmbito Rastreabilidade.

Com atividade em toda a cadeia de valor, e depois da certificação obtida para a unidade de abate, a Campicarn passa a contar, desde 12 de agosto, com a sua unidade industrial sede do Grupo certificada com o selo que garante aos clientes e consumidores a possibilidade de identificar a origem do produto e de reconstruir o seu percurso, desde a produção até à distribuição.

Esta certificação reforça, segunda a empresa com sede em Pousada de Saramagos, «o posicionamento estratégico e de liderança do Grupo Campicarn como empresa de referência no setor agroindustrial nacional, com aposta vincada no respeito pelos valores de produção ética, responsável e sustentável, em sintonia com as exigências dos consumidores».

Manuel Martins, presidente do Conselho de Administração do Grupo, considera que a Certificação WELFAIRTM em Bem-Estar Animal para o âmbito da Rastreabilidade faz prova «do trabalho que a administração e os colaboradores têm desenvolvido no sentido de garantir qualidade e confiança nos produtos que fornecemos». Por outro lado, prossegue, «este é também o reconhecimento de que estamos no caminho certo, que nos permite crescer e abraçar novos desafios, sempre focados na melhoria contínua para satisfazer os padrões de ética sustentabilidade e segurança alimentar que os consumidores exigem, agora com o selo WELFAIRTM».

Atribuída pela CERTIS, esta certificação é homologada pelo IRTA e pelo NEIKER, baseado nos referenciais europeus de Welfarw Quality e AWINR (WQ8). A entrega do certificado decorreu esta sexta-feira, na sede da empresa, pela mão de Joaquim Marçal, gestor da CERTIS e responsável pelo departamento de Bem-Estar Animal, enquanto entidade certificadora, e António Cirne e Dora Gaspar, diretor geral e assessora da administração, respetivamente.