Famalicão: Empresa de portas e janelas fecha e avança para o despedimento coletivo dos trabalhadores

A empresa Plano Extrovertido, encerrou a unidade de produção localizada na freguesia de Oliveira Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão. A decisão implica o despedimento coletivo dos cerca de 10 trabalhadores que ali desempenhavam funções.

Com sede em Braga, a Plano Extrovertido é especializada na produção de portas e janelas, e o encerramento deverá estar justificado com dificuldades de ordem económica e de mercado.

A situação foi já comunicada às entidades competentes e enquadra-se no regime legal de despedimento coletivo.