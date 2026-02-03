Famalicão: Empresa envia 2 mil metros de lona para proteger telhados na região de Leiria

A empresa famalicense Toldos Carvalho doou 2 mil metros de lona, para apoiar as populações afetadas pelo mau tempo da última semana, na região de Leiria.

Com esta oferta, a empresa pretende auxiliar na resposta imediata às necessidades das pessoas afetadas, minimizando os impactos provocados pelo mau tempo nas suas habitações.

Recorde-se que a região de Leiria foi sujeita a uma tempestade nunca antes vista em Portugal, com ventos a ultrapassarem 180 quilómetros por hora, provocando a queda de estruturas, árvores e deixando muitos telhados descobertos, expondo famílias e empresas às condições meteorológicas adversas que ainda se mantêm.