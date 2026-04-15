Famalicão: Empresa famalicense produz peças para satélites aeroespaciais

A Ysium, empresa especializada em peças para satélites aeroespaciais, componentes de elevada precisão para munições utilizadas no tanque de guerra Leopard 2 e equipamentos para as áreas da mobilidade, da medicina e da ótica, vai receber, esta quinta-feira, uma comitiva municipal no âmbito do roteiro “Famalicão Created In”.

Trata-se de uma empresa especializada em engenharia de microprecisão e mecânica avançada, com elevados padrões de exigência técnica. Só existe desde 2014, mas é hoje fornecedora de grandes cadeias globais.

Instalou-se em Antas, na antiga unidade de produção da Leica, a marca alemã que inicialmente foi o seu principal cliente, com soluções de engenharia e produção de peças para responder às exigências da ótica de precisão. Foi conquistando novos clientes, em áreas tão distintas como a indústria aeroespacial e a defesa.

A empresa, que opera num ambiente de elevada complexidade técnica e inovação, atuando em segmentos industriais de elevado valor acrescentado, foi integrada no roteiro “Famalicão Created In” e vai receber a visita do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, na tarde desta quinta-feira.