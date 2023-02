Famalicão: Empresário e ex-piloto famalicense pagava 12.500 euros mensais a José Sócrates

A comunidade paroquial de Santa Maria de Arnoso vive nos dias 4 e 5 de março as tradicionais Solenidades do Senhor dos Passos, celebrações características e próprias do tempo da Quaresma.

As celebrações iniciam-se no sábado, dia 4, às 18 horas, com a eucaristia, seguindo-se o II Concerto Paixão do Senhor, às 21 horas, com a participação do Grupo Vocal Ançãble.

Já no domingo, dia 5, às 10h30, realiza-se a eucaristia em honra do Senhor dos Passos, solenizada pelo grupo coral da paróquia, Eucaristia Jovem, na Capela do Senhor dos Passos. De tarde, às 14h30, na Escola Básica Conde de Arnoso, decorre a receção à Banda Marcial de Arnoso e às autoridades religiosas e civis. Trinta minutos depois, começa a solene procissão dos Passos, com o Sermão do Pretório, na igreja paroquial, a cargo do Reverendo Padre Manuel António Barbosa Moreira. Prossegue-se com a procissão pelas ruas da freguesia, presidida pelo Reverendo Cónego José Paulo Abreu, Vigário-Geral, com vários figurados, representando quadros bíblicos da Paixão de Cristo.

O Sermão do Encontro, canto da Verónica no decorrer da procissão ao Alto do Calvário, sendo esta acompanhada pela Banda Marcial de Arnoso, são alguns dos pontos altos que enriquecem esta celebração. De regresso à igreja paroquial, há o Sermão do Encerramento e representação do quadro bíblico relativo à Morte do Senhor. Findas as cerimónias, serão entregues os diplomas aos novos Irmãos da Confraria do Senhor dos Passos