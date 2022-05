Famalicão: Empresas de referência na Feira do Emprego

O Dia da Europa foi assinalado, esta segunda-feira, pelo executivo municipal, com o tradicional hastear da bandeira europeia ao som do “Hino à Alegria”.

Vila Nova de Famalicão integra mais de uma dezena de projetos europeus que lhe permite a partilha de conhecimento, experiência e boas práticas com dezenas de cidades e instituições do ‘velho continente’. European City Facility, IURC (International Urban and Regional Cooperation), Interreg, URBACT, COSME, CERV são alguns dos programas que contam com a participação do município famalicense. Esta cooperação com outros territórios é, para o presidente da Câmara Municipal, «fundamental para uma cidade como Vila Nova de Famalicão que quer crescer à escala europeia e mundial. Saímos todos a ganhar com este estreitar de relações que nos prepara para melhor enfrentar os desafios de futuro».

Mário Passos lembra, ainda, que o município integra também várias redes de cidades europeias e mundiais dedicadas às mais variadas temáticas – mobilidade, sustentabilidade ambiental, empreendedorismo, economia, entre outras – e das quais «tentamos tirar o máximo de partido», assinalando a capacidade do município de aproveitamento dos fundos comunitários, dando como prova os últimos dados divulgados que apontam Famalicão como uma das cidades portuguesas que melhor aproveitou os fundos europeus relativos ao quadro comunitário do Portugal 2020. «A União Europeia é um projeto de crescimento coletivo e nós temos sabido aproveitar as oportunidades que vão surgindo em prol do desenvolvimento do concelho», disse.

Para além do momento protocolar na manhã desta segunda-feira, o Dia da Europa continuará a ser celebrado em Famalicão com a dinamização, por parte da Casa da Juventude, da “Semana da Europa”, com a realização de várias dinâmicas com o objetivo de fortalecer a ligação dos jovens do concelho à herança europeia.