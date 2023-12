Famalicão: Encerra esta quinta-feira, o Túnel da Avenida Marechal Humberto Delgado

A Continental Mabor, a Continental Pneus e a ITA entregam, nesta quadra natalícia, cerca de 90 mil euros em bens alimentares e donativos em dinheiro a diversas instituições. Faz parte do compromisso da empresa apoiar instituições que fazem a diferença na comunidade.

Em bens alimentares, a doação corresponde a 40 mil euros; à Operação Nariz Vermelho entrega 10.000 euros; à Asas o apoio é de 10.000 euros.

Reconhece o trabalho «inestimável» realizado pela Operação Nariz Vermelho, com o objetivo de contribuir para a missão da ONV de iluminar as vidas dos pacientes mais jovens, através da visita de palhaços profissionais aos serviços pediátricos dos hospitais. O donativo de 10.000 euros à ASAS-Associação de Solidariedade Social de Santo Tirso será aplicado num sistema ETICS no exterior da Casa de Acolhimento Raízes, que acolhe 12 crianças dos 6 aos 12 anos, melhorando assim as condições deste equipamento social.

A entrega de bens alimentares contemplou todas as Conferências Vicentinas das zonas 1 e 2 do concelho de Vila Nova de Famalicão, as delegações dos Bancos Alimentares do Porto e Braga, a Legião da Boa Vontade do Porto e as Juntas de Freguesias de Lousado e Ribeirão. Foram consideradas como as instituições que podem fazer a distribuição para proporcionar uma melhor quadra natalícia às famílias que mais precisam deste tipo de apoio.

Enquanto socialmente responsáveis, as empresas do Grupo Continental, em Lousado, fazem, anualmente, donativos a várias instituições que são reconhecidas pelo trabalho determinante que desempenham na sociedade.

Com uma história de mais de 30 anos em Portugal, o Grupo Continental é um parceiro de negócios de confiança que aposta tanto na tradição como na inovação, no fabrico e venda de pneus e na tecnologia automóvel. No seu conjunto, as empresas empregam mais de 3.000 colaboradores.