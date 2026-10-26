Decorreu na última semana, o encontro do 7º aniversário da plataforma “Sobre o Palco”, um evento que reuniu cerca de vinte estruturas profissionais de artes performativas, artes visuais e cinema do concelho de Famalicão, destacando o impacto da plataforma que, ao longo do tempo, se tem afirmado como um espaço de encontro, reflexão, capacitação e cooperação no território.

Enquadrado no projeto de mobilidade Erasmus+ Educação e Formação do Município de Famalicão e financiado pela União Europeia, a iniciativa serviu para fortalecer a cultura local, proporcionar maior projeção nacional e assim criar novas oportunidades de cooperação à escala europeia.

O INAC – Instituto Nacional de Artes Performativas, The Village e Tanque Centro de Criação foram os locais de visita do primeiro dia do encontro que incluiu ainda uma sessão de apresentação de projetos entre parceiros, no Teatro Narciso Ferreira. O momento contou com a presença da vereadora da Cultura, Susana Pereira.

O segundo dia do encontro teve a presença da perita internacional Fanny Martin, fundadora da “Art of Festivals” e atual Diretora Executiva da Music Biennale que liderou o workshop e sessões B2B dedicadas ao financiamento e estratégia internacional na área da cultura.