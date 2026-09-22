No último sábado, o Teatro Narciso Ferreira, em Riba d’Ave, foi palco do I Encontro Arte e Comunidade, uma iniciativa municipal que reuniu artistas, profissionais da cultura, técnicos de ação social, representantes de instituições e cidadãos para refletir sobre o impacto das práticas artísticas comunitárias desenvolvidas no concelho.

Ao longo da manhã foi feito o primeiro balanço do projeto Há Cultura 2024-2027, iniciativa municipal que aposta na descentralização cultural, na criação de novos públicos e inclusão social através de práticas artísticas.

O encontro apresentou os resultados alcançados através dos quatro projetos-piloto desenvolvidos em 2024 e 2025, das primeiras cinco residências artísticas promovidas pelas Comissões Sociais Inter-Freguesias (CSIF) e da primeira edição do Cinema Paraíso Comunidades, realizada em 2025.

No total foram envolvidas 19 instituições sociais e culturais, 85 cidadãos a participar e cerca de 350 horas de sessões de cocriação, que resultaram em apresentações públicas que chegaram a quase 600 espectadores.

A sessão incluiu ainda um momento de reflexão crítica coletiva, mediado pela PELE – Associação Social e Cultural, e uma intervenção da investigadora e programadora cultural Magda Henriques, dedicada ao tema “Arte e Comunidade – Desafios da criação situada”.

A vereadora da Cultura, Susana Pereira, destacou que este encontro como “um espaço de diálogo sobre o papel que a cultura pode desempenhar na aproximação entre pessoas, instituições e territórios, valorizando a participação dos cidadãos na construção dos próprios processos artísticos, potenciando e aprofundando as relações dentro das comunidades, ou seja, das pessoas para as pessoas”.

O projeto Há Cultura é cofinanciado pela União Europeia, através do Programa Regional Norte 2030 e prossegue até setembro de 2027.