No X Encontro Anual da Rede de Museus de Famalicão, a vereadora da Cultura, Susana Pereira, disse que «não basta abrir as portas e deixar entrar as pessoas; é preciso reconhecer as memórias das comunidades e criar oportunidades reais para que participem. Participar não é apenas estar presente, é ter voz e sentir essa voz acolhida».

O evento decorreu no dia 27 de outubro, na Casa do Território, sob o tema “Nomear para Transformar: Educação, Mediação e Participação nos Museus do Presente”.

Sampaio da Nóvoa, professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, convidado para este encontro, frisou que «os museus, enquanto detentores do património, de uma história, de uma memória, são lugares extraordinários para se pensar e refletir sobre o futuro. E isso exige que as instituições tenham uma capacidade interna e um corpo de pessoas que tenham autonomia, pensamento e se sintam fortes na sua missão».

A jornada, que contou também com a participação do vereador da Educação, Pedro Oliveira, combinou sessões de reflexão com quatro laboratórios práticos focados nas áreas da educação, mediação, participação e transformação cultural, promovendo a partilha de metodologias de envolvimento com a comunidade.

A arquiteta e mediadora cultural Matilde Seabra realçou a importância do trabalho em rede e do fator humano na consolidação da identidade local.

David Felismino, presidente do ICOM Portugal (Comité Nacional do Conselho Internacional de Museus), focou-se no papel contemporâneo e na responsabilidade social dos museus. Sublinhou que «o encontro de hoje só vem mostrar a importância da leitura que temos de fazer dos museus na contemporaneidade, que é a sua dimensão social e o nosso papel em relação à sociedade. Mostra o caminho percorrido, mas também está a abrir discussões para continuar esse caminho de uma forma cada vez mais aberta, plural e diversa».

Criada em 2012, a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão agrega atualmente 11 unidades museológicas do concelho, promovendo o trabalho colaborativo e a valorização do património cultural junto da comunidade.