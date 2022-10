Famalicão: Encontro de Catequistas Coordenadores

Durante a manhã do passado sábado, cerca de uma dezena de famílias do Jardim de Infância de Seide S. Miguel estiveram a preparar a horta da escola para que as crianças, ao longo do ano letivo, acompanhem o crescimento das novas plantações e aprendam ativamente o que significa cultivar um ser vivo na terra.

Foram muitas as pessoas da comunidade escolar que limparam o terreno, prepararam a terra e, com a ajuda das crianças, plantaram o que virá a ter uso na cozinha da escola, dentro de alguns meses.

Numa iniciativa dinamizada pela equipa educativa e pelas famílias deste estabelecimento educativo, também as crianças sujaram as mãos numa aprendizagem partilhada com os adultos, que enalteceram a atividade. «Acho que é enriquecedor e, depois, fazemos parte do ensinamento e desenvolvimento das nossas crianças. Vê-las com um sachinho na mão, uma vassoura, uma sacholinha, é das coisas mais espetaculares. Tudo isto da horta faz todo o sentido», disse Miguel Pereira, um dos pais que participou na iniciativa. «Sinto-me viva, ativa, em forma e feliz», afirmou, por seu lado, a mãe Ana Diniz. Já Hélder Branco e Fábia Ribeiro assumiram que «gostámos muito de estar aqui, a aprender juntamente com as crianças».

Esta horta biológica surgiu há seis anos por sugestão dos pais, reforçando as boas práticas que o Jardim de Infância de Seide S. Miguel vem implementando e que são fundamentais para o crescimento saudável e feliz das crianças, nomeadamente: a alimentação equilibrada com a ingestão diária de fruta e legumes; o contacto com a natureza, mexendo na terra, água, lama e plantas; o envolvimento da família num trabalho colaborativo; e a aprendizagem e acompanhamento do processo natural e evolutivo dos legumes e frutos.