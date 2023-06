Famalicão: Encontro de Cavaquinhos, Procissão Arciprestal e concerto de Costinha no segundo dia das Antoninas

Desta quinta-feira a domingo, 11 de junho, e enquadrada nas Festas Antoninas de Famalicão, a iniciativa gastronómica do Dias à Mesa é a sardinha assada. É possível encontrá-la como prato principal no restaurante Moutados (Gavião), Churrascão Sousa (Avidos), Alfa Restaurante (Famalicão), Oprato (Avidos) e Cozinha da Lúcia (Gondifelos).

Como nas rúbricas anteriores do Dias à Mesa, em todos os restaurantes aderentes há desconto direto de 10%, durante os dias em que decorre a iniciativa que une a gastronomia à cultura.

O desconto também é aplicável nos alojamentos aderentes, entre eles, B & B Hotel Famalicão, Villam Natura & Spa, Quinta de Pindela, Quinta de S. Vicente, Vivenda Mendes, Vivenda Mendes 2, Saladestar, Casa das Cortinhas, Casa Ana Monteiro, Villa Prime, Host in Olivença, Hotel Moutados e Solar da Saudade, durante os Dias à Mesa.

A promoção não é acumulável com outros descontos e é válida mediante reserva direta nos estabelecimentos aderentes.

Recorde-se que as Antoninas de Famalicão arrancaram esta quarta-feira, e prolongam-se até ao 13 de junho, com um programa composto por quase quarenta atividades diversificadas. Xutos e Pontapés, o brasileiro Maninho e o rapper português T-Rex são alguns dos nomes cabeças-de cartaz das grandiosas festas do concelho famalicense, classificadas como Património Cultural Imaterial de Portugal.

Quanto ao Dias à Mesa, é uma iniciativa que decorre ao longo do ano, numa conjugação perfeita do melhor da cozinha tradicional minhota com as mais suculentas propostas culturais famalicenses para um banquete de sabores e de diversão.