Famalicão: Encontro de Reis em Calendário

Na deslocação ao Estádio do Dragão, Rui Gomes, que não teve um bom início no primeiro jogo dos três da sua série, mas as vitórias sobre os atletas do Leça e da Portuguesa foram suficientes para garantir a presença na fase seguinte da terceira fase do Torneio Individual da 1.ª Divisão de Bilhar.

No próximo fim de semana será a vez de Artur Figueiredo e Carlos Veloso jogarem por esta passagem. Artur, por ser cabeça de série, joga em Famalicão com atletas do Leça e da Portuguesa. Carlos Veloso, joga no Estádio do Mar, com jogadores do Leixões SC.

No Nacional de Equipas da 2ª Divisão a equipa B do FAC, em Coimbra, perdeu com o C. Norton de Matos. Jogaram Jorge Lopes, Camilo Silva, Luís Marques e Vítor Oliveira.

Esta terça-feira a equipa A joga em Leixões a última jornada da primeira fase para cumprir calendário, dado que já assegurou a presença na fase seguinte do Campeonato Nacional, onde se encontrarão as seis equipas que, em sistema de todos contra todos, vão jogar pela presença na Final Eight. Nesta final, as quatro equipas apuradas do norte com as outras quatro do sul, em 2 séries, disputarão o título de Nacional de Equipas 2023/24.