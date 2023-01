Na próxima sexta-feira, em duas sessões, às 10 e às 14 horas, o grande auditório da Casa das Artes recebe centenas de crianças de vários estabelecimentos de ensino que vão cantar os reis.

A iniciativa conta com a participação de cerca de 750 crianças, de 9 instituições do concelho.

Os alunos vão entoar canções que celebram a visita dos três Reis Magos e a chegada do novo ano. Os momentos de animação estarão a cargo de várias academias seniores.

As instituições educativas participantes são: Casa do Pessoal do Hospital; Creche Mãe; Creche Srª da Lapa; Jardim Infância ACB; EB Conde S. Cosme; Casa do Povo de Nine; EB Valdossos, Fradelos; Colégio Talvaizinho e Associação das Lameiras.