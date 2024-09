Famalicão: Enea Mihaj adverte para as dificuldades, mas garante foco na vitória

Arranca este mês de setembro a 6.ª edição do Ciclo de Conferências do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave (MITBA), sob o tema “Novos Contributos para a História Industrial Portuguesa”.

A iniciativa é composta por três sessões – 28 de setembro, 19 de outubro e 23 de novembro – com início pelas 15h00, na unidade museológica famalicense, incluindo uma visita guiada a um local de interesse patrimonial.

A primeira sessão, no dia 28 de setembro, terá como assunto “O Intendente de Minas José Bonifácio e a máquina a vapor para a mina de carvão do Cabo Mondego” e irá contar com a presença do geólogo José Manuel Brandão. No final, será feita uma visita ao Museu Auto Sueco, em Vila Nova de Gaia.

A segunda conferência, no dia 19 de outubro, tem como tema “‘A gente não tinha força pra mais.’ Prosperidade industrial, processo técnico e trabalho infantil no vidro da Marinha Grande durante a II Guerra”, pela oradora convidada, Emília Marques. A conferência termina com uma visita ao Museu do Linho, em Vila Verde.

A terceira e última conferência terá lugar no dia 23 de novembro com uma sessão dedicada à “Fábrica de Cerâmica Senhor D’Além”, com a presença de Teresa Silva, especialista em estudos patrimoniais, museologia e arqueologia. A última visita desta edição será à Fundação Castro Alves, em Bairro, Vila Nova de Famalicão.

Todas as sessões do VI Ciclo de Conferência do MITBA são abertas ao público em geral, sendo necessária inscrição prévia, gratuita, que poderá ser efeita através do email geral@museudaindustriatextil.org ou pelo telefone 252 313 986.

Os docentes interessados poderão solicitar a certificação como Ação de Curta Duração, efetuando a respetiva inscrição no Centro de Formação da Escola Camilo Castelo Branco, em Famalicão, ou através do formulário que estará disponível em https://forms.gle/yzCTwspzMqDJuDEy6