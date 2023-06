Famalicão: Enfermeira do Centro Hospitalar recebe 1º prémio por póster em Congresso Internacional de Gestão em Saúde

No decurso do I Congresso Internacional de Gestão em Saúde, promovido pela CESPU, no Auditório do Colégio Luso Francês, Sílvia Santos, enfermeira especialista do Centro Hospitalar do Médio Ave, recebeu o primeiro prémio com um póster que retratou um estudo académico feito para identificar os motivos limitativos da referenciação de doentes da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD).

O congresso, que decorreu no final do mês de maio, contou com a presença de vários preletores nacionais e internacionais, que partilharam experiências e conhecimentos importantes para o atual contexto do Serviço Nacional de Saúde.

Inserido neste evento, foram apresentados vários pósteres e comunicações livres de alguns profissionais do Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE (CHMA).

A enfermeira especialista Sílvia Santos, que desenvolve a sua atividade na Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) do CHMA, apresentou um trabalho que retratou um estudo académico, efetuado no sentido de identificar os motivos limitativos da referenciação de doentes à UHD do Centro Hospitalar. Neste estudo, evidenciou o crescente aumento de referenciações (cerca de 300%) obtidas nos primeiros meses de 2023, relativamente ao período homólogo de 2022. Este trabalho foi reconhecido com o primeiro prémio na categoria – Pósteres.