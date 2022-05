Famalicão: Enfermeiros do Centro Hospitalar vão ter avaliação de desempenho homologada

Na reunião com a administração do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), o Sindicato dos enfermeiros foi informado de que os enfermeiros deste centro hospitalar vão ter, brevemente, avaliação de desempenho homologada. Recorde-se que a avaliação de desempenho e os efeitos que esta pode ter na progressão na carreira são uma reivindicação antiga do Sindicato dos Enfermeiros, não apenas nesta unidade hospitalar, mas para todos os enfermeiros portugueses. Por isso, o Sindicato diz que este «é um sinal positivo e que deveria ser seguido por outras administrações, pois estamos a falar de um direito básico dos enfermeiros».

Ao longo do encontro realizado entre os responsáveis das duas instituições, no Dia Internacional do Enfermeiro, foi ainda reafirmado o apoio da administração à pretensão do Sindicato dos Enfermeiros de acabar com as diferenças entre Contratos de Trabalho em Funções Públicas e Contratos Individuais de Trabalho.

Com cerca de 450 enfermeiros nos quadros do Centro Hospitalar, que se divide entre as unidades de Santo Tirso e de Famalicão, o Conselho de Administração do CHMA está ainda empenhado «em regularizar a situação contratual dos 37 enfermeiros que se encontram a prestar serviço com contratos precários», explicou Pedro Costa, que elogia o empenho dos responsáveis hospitalares e «a sensibilidade para encontrar soluções para os principais problemas dos enfermeiros».