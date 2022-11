Famalicão: ENGENHO aprova orçamento superior a 2 milhões de euros

A Associação Gerações aprovou, no dia 25 de novembro, em Assembleia Geral, o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023.

Com o lema “A alegria de fazer”, o plano de atividades pretende reforçar a prestação de serviços aos seniores, contribuindo, ainda mais, para o desenvolvimento de uma estratégia de envelhecimento saudável, ativo e sustentável da população sénior do concelho.

Neste sentido, a associação já manifestou junto do presidente da Câmara Municipal a sua disponibilidade para se envolver diretamente no Programa “Mais e Melhores Anos”. No entender da Gerações, os seniores têm sido uma das populações que mais tem sofrido com a pandemia, principalmente ao nível mental, o que obriga a novos investimentos no desenvolvimento de políticas para o envelhecimento saudável.

Através dos serviços do Clube Sénior, a instituição propõe-se criar um suporte social, estratégias para a prevenção de doenças neurodegenerativas, através da arterapia e treino da memória. Na primeira fase, propõe-se intervir na União de Freguesias de Vale (S.Cosme), Portela e Telhado, União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, e freguesias de Vermoim e Louro.

Estes territórios serão objeto da primeira fase de intervenção que, progressivamente, se alargará aos restantes territórios, acabando o projeto “Vida+Building the Future” por cobrir todo o Município.

Para 2023, a associação reitera, ainda, a aposta no desenvolvimento de crianças livres e críticas, crianças que criam e que constroem.

No novo ano, a Gerações promete honrar a “Bandeira Verde Eco-Escolas”, que recebeu este ano, e vai continuar a partilhar com as crianças jogos que as ensinam a “produzir” um bom ambiente e a apostar na saúde do planeta, pelo desenvolvimento de várias atividades no sentido de reciclar, reduzir e reutilizar, «a que nos tempos de hoje se junta um “novo r”, o “r” de “repensar”, repensar aquilo que temos feito, para “repensar” aquilo que temos que fazer, situações de aprendizagem de agricultura sem químicos nem pesticidas, atos práticos de plantação de vegetais comestíveis que nos ajudam numa alimentação equilibrada e saudável, tudo com muita diversidade, cor e movimento. A cozinha de lama vai ter aqui um grande papel», explica o presidente da direção, Mário Passos.