Famalicão: Engenho aprova plano de atividades e orçamento para o próximo ano

Os associados da Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este aprovaram, por unanimidade, o plano de atividades e orçamento para o próximo ano.

Reunidos em Assembleia Geral, na manhã do passado domingo no Centro de Apoio Comunitário, tomaram conhecimento das linhas gerais do documento que são uma continuidade do trabalho desenvolvido durante o ano ainda em curso. Assegurar o bom funcionamento das diferentes respostas sociais e serviços com níveis de elevada qualidade para todos; dar continuidade a projetos e ações em curso, bem como «garantir a sempre difícil sustentabilidade financeira, organizacional e funcional da instituição», são os grandes propósitos da direção, conforme refere o presidente, Manuel Augusto de Araújo. O dirigente acredita que «com pragmatismo, o essencial é chegar ao fim do mês e pagar os vencimentos aos quase 100 colaboradores», bem como honrar compromissos com fornecedores e a banca «que têm sido sistematicamente amortizados».

Tendo em vista aproveitar as oportunidades do PARES, Portugal 20/30 e o PRR, a instituição vai apresentar candidaturas para ampliar a modernizar o Centro de Apoio Comunitário e Creche de Arnoso Santa Eulália, climatizar equipamentos e melhorar espaços exteriores. Está, também, previsto o alargamento da Comunidade de Energia Renovável em parceria com a CEVE, a abertura à comunidade do serviço “Oficina da Criança” para crianças com problemas de Atraso Global de Desenvolvimento, assim como outros serviços como Ações de Formação Modular para ativos empregados e desempregados e instituições/empresas, CLDS 5G a executar em todo o Município, entre outros protocolizados com a Câmara Municipal e Centro de Emprego/IEFP.

Em termos orçamentais, com as comparticipações do Governo, ainda abaixo dos custos reais de praticamente todas as respostas sociais protocoladas, assim como o aumento previsto do salário mínimo mensal para 920 euros, obriga a Engenho a funcionar «sem a mínima folga orçamental». A instituição confia que estas questões estruturais sejam devidamente acauteladas no processo de negociação entre os representantes do setor social e o Governo através do compromisso de cooperação anualmente celebrado entre as partes.