Famalicão: ENGENHO aprova plano de atividades e orçamento que ultrapassa os 2 milhões de euros

Os associados da ENGENHO- Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este- aprovaram, por unanimidade, o Plano de Atividades e Orçamento para 2025. Na assembleia geral realizada na manhã deste domingo, no Centro de Apoio Comunitário da Instituição, em Arnoso Santa Maria, os sócios validaram um orçamento que, entre receitas e despesas, ronda os 2 milhões e 400 mil euros

Deste valor, o impacto na massa salarial, por força do aumento previsto do salário mínimo mensal para 870 euros, é notório, mas é aspeto que o presidente da direção deseja «devidamente acautelado em sede de negociação/concertação», bem como o aumento «das justas comparticipações para as diferentes respostas sociais e reconhecimento e valorização das carreiras profissionais», tudo revertido no Compromisso de Cooperação a celebrar entre os representantes do setor social, nomeadamente a CNIS, e o Governo.

Para Manuel Augusto de Araújo os grandes propósitos, «devidamente priorizados», para o próximo ano passam por assegurar o normal e bom funcionamento de todas as respostas sociais e serviços com níveis de qualidade; iniciar mais um Programa/Projeto CLDS 5G/Contrato Local de Desenvolvimento Social, no Município de V. N. de Famalicão, tendo a ENGENHO como entidade coordenadora/executora; e promover e desenvolver um Plano de Formação Modular Certificada, com ações de curta duração, destinada a ativos empregados e desempregados, empresas e instituições, tendo em vista a (re)qualificação e capacitação das pessoas e dos recursos humanos do município e da região.

Paralelamente, a ENGENHO pretende instalar e colocar em funcionamento a “Oficina da Criança”, projeto contemplado com o Prémio Caixa Social 2024, destinado a crianças que frequentam as respostas da infância da instituição, prioritariamente aquelas que apresentem um Atraso Global de Desenvolvimento. Este serviço poderá ser aberto à comunidade.

Também vai avançar o projeto de constituição de uma Comunidade de Energia Renovável, em parceria com a CEVE-Cooperativa Elétrica do Vale do Este, com a colocação de painéis fotovoltaicos no LAR. Este projeto vai reduzir os custos com a energia, descarbonização e sustentabilidade ambiental. Esta CER integrará, também, a Junta da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria, Santa Eulália) e Sezures e o Agrupamento de Escolas D. Maria II, «sendo de admitir, também, o interesse de certas empresas», refere Manuel Augusto Araújo.

Prevista está, ainda, a elaboração de anteprojetos/projetos de arquitetura e especialidades para candidaturas e financiamentos específicos, no âmbito do PT 20/30, PRR e outros, no sentido de aumentar a capacidade de acolhimento nas respostas sociais da infância, no Centro de Apoio Comunitário, e proceder a obras de reabilitação/modernização da Creche de Arnoso Santa Eulália. O líder da ENGENHO fala em «aproveitar todas as oportunidades, recursos e contextos favoráveis» para o desenvolvimento destes projetos.