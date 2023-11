Famalicão: ENGENHO avança com obras de ampliação do Centro de Apoio Comunitário

Famalicão: Os destaques do FAC no último fim de semana

No último sábado, 25 de novembro, a equipa de Sub-10 de basquetebol do Famalicense A. C. deslocou-se ao Pavilhão Municipal de Ribeirão e venceu a partida por 1-4, ao mesmo tempo a equipa de Sub-14 feminina recebeu no Pavilhão Municipal de Famalicão a equipa do SC Maria da Fonte, num jogo que terminou vitorioso para o FAC com um resultado de 69-31.

No mesmo dia, os Sub-12 receberam a equipa do SC Braga A, um jogo que terminou com uma derrota por 36-80. Os Sub-18 deslocaram-se ao terreno do líder do Campeonato Distrital, o BC Barcelos e o resultado também não foi favorável, ao perder por 76-35.

No domingo, dia 26, os Sub-14 A Masculinos defrontaram o SC Maria da Fonte e conquistaram uma vitória expressiva por 8-103 e seguem isolados no segundo lugar da tabela. Os Sub-14 B Masculinos receberam o SC Braga B e ganharam a partida por 41-38.

Ainda no domingo, os Sub-16 também entraram em ação e receberam os líderes do campeonato, o SC Braga A que venceu a equipa do FAC por 21-54.

No último fim de semana, a equipa B de basquetebol do Famalicense A.C. deslocou-se ao Pavilhão Municipal de Mindelo para defrontar o CD José Régio, equipa que lidera o Grupo Norte do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. A equipa da casa levou a melhor sobre o FAC ao vencer o jogo por 80-69.

Na próxima jornada, a equipa recebe o BC Barcelos Sub-23, numa partida agendada para as 21h00 do próximo sábado, 2 de dezembro, no Pavilhão Municipal de Famalicão.

O FAC participou ainda na Taça do Minho de Patinagem Artística, representado por seis atletas, Lydia Andrikopoulos, Margarida Maia, Francisca Faia, Beatriz Jorge, Catarina Neves e Bruna Silva.

A próxima prova será a Taça de Portugal, que se realiza de 29 de novembro a 3 de dezembro, no Pavilhão Multiusos de Fafe, onde o FAC será representado pelas atletas Catarina Neves, Bruna Silva e Beatriz Jorge.