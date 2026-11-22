No dia 27 de novembro, sexta-feira, pelas 17h00, a Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Este vai inaugurar a exposição “Pintar por uma Causa”, no Centro Comunitário da instituição.

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Esta iniciativa resulta da colaboração de um grupo de artistas cujas obras têm como propósito reverter a favor dos projetos e iniciativas desenvolvidos pela Engenho, promovendo a arte aliada à solidariedade.

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A sessão começa com a receção aos convidados, seguem algumas intervenções institucionais e, às 17h30, é inaugurada a exposição.