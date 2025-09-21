Famalicão: ENGENHO vai poupar entre 25 a 30% na fatura de eletricidade

Com a instalação de 439 m2 quadrados de painéis fotovoltaicos, com uma potência instalada de 100 Kw, no lar “A Minha Casa”, a ENGENHO – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este vai reduzir entre 25 a 30 % na fatura de energia elétrica deste equipamento social e a atmosfera deixará de receber 82 toneladas/ano de dióxido de carbono.
Manuel de Araújo, presidente da direção da ENGENHO, aponta esta intervenção como uma opção estratégica que, «para além de ser amiga do ambiente em termos de transição energética, contribui para reduzir os custos da fatura de energia da instituição» e representa «um efeito replicador no território e comunidades locais sem impactos ambientais e paisagísticos».
E o futuro ainda vai contemplar a instalação de painéis solares nos restantes equipamentos sociais, em estruturas/equipamentos da Junta da União de Freguesias e estabelecimentos de ensino, num processo que envolverá a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas D. Maria II.
A instalação dos painéis fotovoltaicos no Lar “A Minha Casa” é o início – com a ENGENHO como instituição pivô – da Comunidade de Energia Renovável na União de Freguesias de Arnoso Santa Maria, Santa Eulália e Sezures, tendo a CEVE- Cooperativa Elétrica do Vale d´ Este como organização parceira.