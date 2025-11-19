Famalicão: Entidade formadora 5 estrelas pelo quinto ano consecutivo

Paulo Cortinhas é o novo presidente da AFSA – Associação de Futebol Salão Amador de Famalicão. A única lista concorrente foi eleita, esta terça-feira, dia 18, por unanimidade dos presentes. Na Assembleia votaram 21 dos 31 associados da AFSA. Venâncio Santos presidente à Assembleia Geral e Luís Alves ao Conselho Fiscal.

Recorde-se que a lista “AFSA 2.0 – Organizar, Modernizar, Valorizar” é de continuidade, uma vez que Paulo Cortinhas já era vice-presidente da direção cessante, presidida por Márcio Sousa.

A nova direção pretende dar um novo impulso à associação, reforçando a sua ligação aos clubes, atletas e comunidade. «Vimos da direção cessante, com o orgulho do trabalho feito, mas conscientes de que é tempo de evoluir. Reunimos uma equipa dinâmica, competente e apaixonada pelo futsal, preparada para transformar a AFSA numa referência da organização desportiva local», afirma Paulo Cortinhas, que tem como vice-presidente Francisco Machado.

O projeto aposta numa «gestão profissional, digital e transparente». Entre as medidas está a criação de uma plataforma online de gestão de competições, a publicação de relatórios financeiros resumidos, a modernização dos regulamentos e a definição de um calendário anual previsível.

Na vertente desportiva, a candidatura propõe novas competições e eventos, como a Taça da Liga AFSA e o All-Star Game, bem como a realização de uma Gala AFSA para distinguir atletas, dirigentes, árbitros e clubes. Entre as propostas está também o reforço da comunicação e imagem, através da criação da AFSA Media, com transmissões de jogos, resumos e uma newsletter.

No projeto estão, também, a formação e a proximidade, com a criação do Conselho de Clubes AFSA, o projeto AFSA Jovem e ações de capacitação para dirigentes, árbitros e treinadores.