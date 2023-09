Na tarde deste domingo, o Ribeirão FC foi eliminado da Taça de Portugal, após derrota caseira, com o Santa Clara.

No Estádio do Passal, o jogo da segunda eliminatória chegou ao intervalo sem golos mas, na segunda parte, a equipa da II Liga conseguiu marcar três golos sem resposta.

Apesar do desnível no marcador, bom jogo do Ribeirão que, em vários momentos, mostrou o bom futebol que existe no Campeonato de Portugal.

Foto: Ribeirão FC SAD