Famalicão entra na nova época a todo o gás e goleia o Santa Clara (3-0)

O Famalicão entrou da melhor forma na nova temporada da Liga, ao vencer este domingo o Santa Clara por 3-0, no Estádio Municipal.

A equipa da casa inaugurou o marcador logo aos 5 minutos, com Rodrigo Pinheiro a recuperar a bola no meio-campo, avançar até à área e a rematar rasteiro para o 1-0. Aos 19 minutos, Gustavo Sá finalizou com precisão um cruzamento atrasado de Elisor, aumentando a vantagem.

Na segunda parte, Gil Dias, aos 53 minutos, fechou o resultado com um remate rasteiro à entrada da área. O Santa Clara tentou reagir e dispôs de algumas oportunidades, mas encontrou sempre a defesa famalicense e o guarda-redes Carevic atentos.

Com este triunfo, o Famalicão soma os primeiros três pontos e deixa boas indicações para o resto da época.