Desporto, FC Famalicão

Famalicão entra na nova época a todo o gás e goleia o Santa Clara (3-0)

O Famalicão entrou da melhor forma na nova temporada da Liga, ao vencer este domingo o Santa Clara por 3-0, no Estádio Municipal.

A equipa da casa inaugurou o marcador logo aos 5 minutos, com Rodrigo Pinheiro a recuperar a bola no meio-campo, avançar até à área e a rematar rasteiro para o 1-0. Aos 19 minutos, Gustavo Sá finalizou com precisão um cruzamento atrasado de Elisor, aumentando a vantagem.

Na segunda parte, Gil Dias, aos 53 minutos, fechou o resultado com um remate rasteiro à entrada da área. O Santa Clara tentou reagir e dispôs de algumas oportunidades, mas encontrou sempre a defesa famalicense e o guarda-redes Carevic atentos.

Com este triunfo, o Famalicão soma os primeiros três pontos e deixa boas indicações para o resto da época.

Famalicão: “Estamos prontos”, garante Justin de Haas

A declaração é de Justin de Haas na antevisão ao jogo inaugural da I Liga, com o Santa Clara.

Mesmo perante o avanço competitivo que a equipa dos Açores já leva – pela disputa de três jogos de acesso à fase de grupos da Liga Conferência – o defesa central do Famalicão acredita que o plantel “está preparado, porque fizemos uma boa pré-época, trabalhamos no duro e fizemos várias jogos-treino”. Acrescenta que o plantel, após seis semanas de preparação, treinou melhor as ideias de Hugo Oliveira, que chegou ao clube em dezembro passado.

Justin, que está em Famalicão desde a época 23-24, é um dos capitães da equipa. Fala “numa honra” liderar um grupo “com vários líderes, dentro e fora do campo”.

Na pré-época já marcou três golos, todos de grande penalidade, e “espero ser o primeiro da lista no domingo”.

A preparação da nova temporada tirou ao Famalicão Topic, “um amigo desde o primeiro dia” e Aranda, por lesão. “Estamos aqui por ele e terá sempre o nosso apoio”, um incentivo que também pede aos adeptos. “O entusiasmo manifestado na apresentação é para se repetir no estádio. É muito mais fácil jogar com ‘doze jogadores'”, assumiu o defesa central.

O Famalicão recebe o Santa Clara na tarde deste domingo, às 17 horas, no Estádio Municipal.

Famalicão joga em Tondela a 16 de agosto

O FC Famalicão já conhece o horário do seu jogo na 2.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A equipa desloca-se ao terreno do CD Tondela no sábado, 16 de agosto, com o encontro marcado para as 15h30.

Será a primeira saída dos famalicenses nesta edição da liga, depois da estreia em casa na ronda inaugural.

Luís Godinho apita Famalicão x Sta Clara

Já são conhecidos os árbitros para o primeiro jogo da época do Famalicão, que recebe o Santa Clara este domingo, às 17h00, no Estádio Municipal.

A partida será dirigida por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora. Os assistentes nomeados são Pedro Mota e Gonçalo Freire, enquanto o 4.º árbitro será Carlos Teixeira.

No vídeoárbitro (VAR) estará Manuel Oliveira, com o apoio de Diogo Pereira (AVAR).

Famalicão: Tiago Velho é o novo treinador do S. Paio d’ Arcos

O treinador famalicense, de 44 anos, tem um novo desafio desportivo. Tiago Velho vai treinar o São Paio d’ Arcos, formação que milita na divisão de honra da AF de Braga.

O técnico já passou, entre outros, pelo Ronfe, Balasar, Gerês, Bougadense, Ruivanense, Cabreiros e Granja.

O clube anunciou a contratação esta quarta-feira, com a referência que a escola de Tiago Velho resulta do alinhamento “com os valores do clube”.

Famalicão: Ana Cruz é reforço do Valadares Gaia

A jogadora famalicense foi anunciada como reforço do Valadares Gaia, formação que compete na Liga BPI, principal campeonato nacional de futebol feminino.

Ana Cruz, de 21 anos, já representou a ADJ Mouquim, FC Famalicão, SL Benfica e, na época passada o SC Braga. A defesa/médio também é internacional por Portugal.

Foto reprodução Facebook Valadares Gaia

Famalicão: Ribeirão FC SAD desiste da AF Braga

Em comunicado publicado nas redes sociais os responsáveis do Ribeirão FC SAD anunciam que a equipa de futebol não vai competir na divisão de honra da AF Braga.

A equipa estava inscrita na AF Braga, fez parte do sorteio para esta época, mas, afinal, acaba por não avançar. O treinador escolhido para liderar o projeto, Jorge Santos, foi avisado da decisão por SMS.

O próprio dá conta do seu lamento nas redes sociais: “incrível como nos dias de hoje isto acontece!
Depois de acertar tudo para início do projeto e começar a trabalhar no mesmo (…) hoje sou informado através de uma SMS que o Ribeirão SAD não irá participar nesta época 2025/26. Depois de um apertão de mão, de palavra de homem para homem dada, de um convicção e dedicação a um projeto sou informado desta forma a qual só me resta dizer RIDÍCULA !!”.

Recorde-se que os problemas da SAD perduram há duas épocas e colocaram em risco a participação da equipa nos campeonatos em que competiu. Há, também, dívidas ao clube, um diferendo que seguiu a via judicial.

Entretanto, o Ribeirão Futebol Clube, presidido por Pedro Rúben Gomes, decidiu avançar, esta época, com uma equipa sénior que vai competir na primeira divisão da AF Braga.