Famalicão entra sábado na Taça da Liga e já há bilhetes à venda

A Franol, empresa dedicada à compra de fruta verde, em especial bananas e ananases, fazendo o amadurecimento até ao ponto de poder ser colocada nas bancas, inaugurou, no passado sábado, um novo pavilhão em Mogege. O espaço vai permitir duplicar a capacidade produtiva da marca fundada há mais de 30 anos.

O novo pavilhão foi inaugurado pelo presidente da Câmara, Mário Passos, e é resultado de um investimento de cerca de 3 milhões de euros. Está equipado com métodos inovadores que permitem à empresa colocar à disposição do cliente um produto melhor amadurecido, com melhor apresentação e maior durabilidade.

Este investimento da empresa de matriz familiar é um passo para o seu crescimento, aumentando a capacidade de amadurecimento para as cerca de 22 mil caixas semanais de produto, criando também três novos postos de trabalho.

«É um bom exemplo de uma empresa de base familiar que, de forma sustentada, continua a investir no seu crescimento e a criar emprego e riqueza no concelho», sinalizou Mário Passos aquando da inauguração do novo equipamento, na freguesia de Mogege.

O novo espaço teve o apoio do Município no âmbito do Famalicão Made IN e do programa Made 2IN, com apoios ao investimento através de redução de taxas para a construção do novo equipamento.