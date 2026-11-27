Ao final da tarde deste sábado, às 18 horas, o FAC recebe a AD Valongo B, na jornada 6 do campeonato nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins, zona norte. A partida é de entrada gratuita, anunciou o Famalicense que lidera a série Norte, com 13 pontos, mais um que o seu adversário, um dos segundos classificados.

O FAC ainda não perdeu na presente edição da prova e embora ainda falte muito campeonato para terminar, é um dos grandes candidatos a um dos dois lugares de promoção e playoff de campeão.

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