Os bilhetes para o jogo deste domingo, no Pavilhão Municipal, frente ao Sporting CP. já estão disponíveis na Loja Oficial do FC Famalicão. Os sócios têm entrada gratuita (obrigatório levantar bilhete) e o público paga 5 euros.

Pode adquirir o bilhete durante esta sexta-feira, até às 19h00, e sábado das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

O jogo, da segunda jornada da Liga Placard Futsal, está marcado para as 17 horas e terá lugar no Pavilhão Municipal. Na jornada inaugural da prova, a equipa treinada por Cláudio Martins empatou (4-4) com o Rio Ave, partida disputada em Vila do Conde.