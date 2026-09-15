Vila Nova de Famalicão é um dos municípios com maior procura para comprar casa no distrito de Braga. Os dados são de uma análise do idealista, que compara a procura no mercado imobiliário durante o segundo trimestre de 2026.

De acordo com o estudo, o preço mediano de venda em Famalicão é de 325.169 euros, colocando o concelho entre os que apresentam valores mais elevados entre os municípios mais procurados do país.

No conjunto da análise, Famalicão surge com um preço mediano superior ao registado em vários municípios de maior dimensão. Acima do concelho famalicense aparecem apenas alguns dos territórios com os valores mais elevados, como Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, com 404.362 euros, e Santo Tirso, no Porto, com 371.414 euros.

O levantamento do idealista abrange os 18 distritos de Portugal Continental, Madeira e Açores, analisando os municípios com maior procura tanto para comprar como para arrendar casa.