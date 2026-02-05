Famalicão entre os concelhos sob alerta devido ao aumento do caudal dos rios

A Proteção Civil avisou que vários rios portugueses estão com caudais elevados, aumentando o risco de inundações nos próximos dias. O alerta estende-se não só às zonas junto aos rios, mas também às localidades próximas de ribeiras e afluentes.

O rio Ave é um dos que apresenta maior perigo, colocando em atenção os concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão, onde se recomenda especial cuidado nas áreas mais próximas das margens e linhas de água.

Na lista de rios com risco elevado surgem ainda o Lima, Cávado, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana. Outros, como o Vouga, Mondego, Tejo, Sorraia e Sado, apresentam risco significativo.

A Proteção Civil aconselha a população a evitar zonas inundáveis e a seguir as orientações das autoridades.