Famalicão entre os municípios mais sustentáveis e competitivos do país

Os mais recentes estudos nas áreas da sustentabilidade e competitividade revelam boas notícias para Vila Nova de Famalicão.

O ‘Índice de Sustentabilidade Municipal’, elaborado pela Universidade Católica Portuguesa para avaliar o grau de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aponta para o crescimento da autarquia famalicense, avaliado em 159 indicadores dos 17ODS que são a base de estudo.

Na última semana, a autarquia foi também apontada no Ranking de Competitividade Municipal, elaborado pelo Instituto Mais Liberdade, como um dos municípios mais competitivos do país.

Na análise das dimensões da Governança, Economia, Social e Ambiental, que no estudo representam as quatro esferas da sociedade que devem estar interligadas para assegurar um futuro sustentável, os níveis de desempenho do Município de Famalicão estão acima da média nacional em três deles, Governança, Economia e Social, sendo que no índice de avaliação ambiental, Famalicão tem vindo sempre a crescer no cumprimento dos objetivos, subindo de uma taxa de 53,6% em 2020 para 57,8% de avaliação positiva nos indicadores.

“São números muito importantes para definir e ajustar as políticas públicas na gestão do Município, que ao mesmo tempo nos permitem monitorizar os resultados que estamos a ter e, com transparência, dar à população uma ferramenta que permita perceber qual é o grau desempenho do território nos diferentes níveis de sustentabilidade”, aponta o Presidente de Câmara, Mário Passos.

Vila Nova de Famalicão é também referido no “Ranking de Competitividade Municipal”, destacando-se como um dos concelhos mais dinâmicos do Minho: o segundo depois de Braga, e à frente dos municípios de Barcelos, Guimarães e Viana do Castelo.

No estudo, desenvolvido pelo Instituto Mais Liberdade, Famalicão ocupa a 33.ª posição do ranking que avaliou 186 municípios com mais de dez mil habitantes, tendo em conta indicadores como governação local, economia, educação, proteção, justiça, inovação, serviços públicos e qualidade de vida.

Famalicão recebeu nota positiva em áreas como Proteção, Justiça e Educação, estando entre os mais competitivos da região norte.