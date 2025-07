Famalicão: Envolvido em acidente estava sob o efeito do álcool

O Liberdade FC conquistou oito medalhas no Campeonato Regional de Sub-20, por intermédio de Maria Rodrigues, terceira da zona norte nos 1500m e campeã distrital na mesma distância; por Inês Sousa, que foi terceira distrital e 6.ª da zona norte na mesma distância; Rodrigo Rouxinol, também nos 1500m, campeão distrital e 5.º zona norte. Na segunda jornada, nos 800 m, Maria Rodrigues conquistou o título distrital e é terceira da zona norte; Inês Sousa conquistou o título de campeã distrital e 4ª zona norte; e Rodrigo Rouxinol foi terceiro distrital e 4.º zona norte.

O Campeonato disputou-se nos dias 19 e 20 de julho, no Estádio Municipal Manuela Machado, em Viana do Castelo; evento que definiu os campeões do norte e distritais, nas várias distâncias e corridas técnicas, do escalão de juniores.

Eduardo Salazar na Maia e Jaime Gonçalves em Coimbra

Eduardo Salazar esteve presente no Meeting da Maia, um Torneio de Pista ao Ar Livre, integrado na World Athletics Continental Tour – Bronze. O atleta sub-23 cortou a meta na 4ª posição, com um novo recorde pessoal na distância dos 1500 metros. A competição teve lugar no Estádio Prof. Dr. Vieira de Carvalho, com uma organização do Maia Atlético Clube, o apoio da Câmara Municipal da Maia e da Associação de Atletismo do Porto.

Entretanto, Jaime Gonçalves venceu a prova dos cinco mil metros do 10º Torneio Internacional de Master “Cidade de Coimbra/Santo António Olivais”. Foi a primeira participação nesta distância.