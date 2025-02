Famalicão: Época de petanca começa domingo com duas equipas famalicenses

A poucos dias da abertura da nova temporada, o crescimento da Associação de Petanca da Zona Norte é uma realidade.

Relativamente a 2024, há 2 novos clubes, mais 15 atletas e o setor feminino quase duplicou, sendo que a Associação Recreativa Cultural e Desportiva dos Amigos da Petanca da Póvoa de Varzim e a famalicense Associação de Boccia Luís Silva estreiam-se em competições oficiais.

Os 184 atletas nortenhos, inscritos na Federação Portuguesa de Petanca, representam 11 clubes, dos quais o Centro Recreativo e Cultural de Briteiros é o que tem maior número, 25, seguido pelo Clube Amigos da Petanca e Clube Caçadores de Rebordosa, ambos com 23, Clube da Petanca de Rebordosa com 20, Associação Bússola Partilhada e Clube de Petanca das Taipas com 19, a famalicense Associação Desportiva e Recreativa de Novais com 18, Clube Petanca de Estorãos 14, Associação Recreativa Cultural e Desportiva dos Amigos da Petanca da Póvoa de Varzim com 12, Associação de Boccia Luís Silva com 6 e por último a Casa do Pessoal da RTP-Porto com 5. As 11 agremiações estão localizadas em 7 concelhos do norte do país, 3 das quais em Paredes, 2 em Guimarães e Vila Nova de Famalicão e 1 em Fafe, Ílhavo, Póvoa de Varzim e Vila Nova de Gaia.

O Clube Amigos da Petanca será o anfitrião da 1ª prova (Torneio de Abertura) da época de 2025 da APZN, que começará às 9h30m do próximo domingo, 23 de fevereiro, no Parque Rio Ferreira, Lordelo, Paredes.

A nova temporada da Associação de Petanca da Zona Norte terminará em Rebordosa a 16 de novembro e engloba 15 competições regionais, 9 nacionais, diversos torneios abertos e 1 internacional, o 3º Open Internacional Cidade da Gafanha da Nazaré, em 6 de julho, promovido pela Associação Bússola Partilhada.