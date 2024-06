Famalicão: Equipa 365 Running Project com 11 pódios no Trail Antonino

A histórica empresa de Pousada de Saramagos é a terceira mais atrativa do setor têxtil e indústria do calçado para trabalhar em Portugal, segundo estudo Randstad Employer Brand Research 2024. Esta lista é liderada pela fábrica de calçado Gabor, na vizinha freguesia de Silveiros, concelho de Barcelos. No segundo lugar, à frente da Riopele, está a multinacional dinamarquesa Ecco.

O Randstad Employer Brand Research é tido como o maior estudo independente que analisa a perceção da população ativa em relação aos 150 maiores empregadores em 32 países diferentes, que cobrem mais de 75% da economia mundial. Em Portugal, o estudo vai já na 9ª edição e, este ano contou com a participação de quase 5 000 profissionais de todas as faixas etárias, com diferentes qualificações, bem como por estudantes, pessoas empregadas e desempregados.

Com base nestas respostas, é possível determinar a atratividade de uma empresa enquanto marca empregadora, bem como quais os setores mais atrativos e critérios mais relevantes numa decisão de emprego.

A mais recente edição do estudo Randstad Employer Brand Research foi divulgado no passado mês de maio.