Famalicão: Equipa Arciprestal da Pastoral Familiar organiza debate sobre “A mulher na Igreja”

Patrício Castro, do Atlético Clube de Vale S. Martinho, contribuiu, no passado domingo, para a conquista da medalha de prata coletiva, do escalão M45, no Corta-Mato do Campeonato Europeu de Veteranos de Pista Coberta, disputado em Braga.

Nos 8km corridos no Regimento de Cavalaria daquela cidade, Patrício foi o terceiro português e 20º europeu, em M45, concluindo a prova em 30m07s.