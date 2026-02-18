Famalicão: Equipa Arciprestal de Catequese promove encontro de preparação para a Quaresma

No passado domingo, dia 15, em Fafe, a 365 Running venceu o Campeonato Regional de Montanha, coletivamente, em femininos e masculinos.
O domínio coletivo traduz a excelente prestação individual. No setor feminino, Andreia Rocha sagrou-se vencedora no escalão F40, enquanto Ana Freitas conquistou o primeiro lugar no escalão F50; Sara Machado alcançou o 4.º lugar no escalão FSen, ficando muito próxima de garantir mais um pódio.
No setor masculino, Zé Silva sagrou-se campeão regional no escalão MSen, e Zé Luís assegurou o 2.º lugar no mesmo escalão, confirmando o forte desempenho coletivo. Marko Santos voltou a subir ao pódio ao conquistar o 3.º lugar no escalão M35, enquanto Armando Rodrigues garantiu o 2.º lugar no escalão M55. Também Luís Gonzaga (5.º M35), Sérgio Peixoto (6.º M35) e Renato Oliveira (4.º M40) contribuíram, de forma decisiva, para o triunfo da equipa.
Segundo a 365 Running Project, «este resultado reforça, uma vez mais, o compromisso, a dedicação e o espírito de equipa» que a carateriza; reflete, também, «o trabalho consistente e sustentado desenvolvido ao longo das últimas épocas e consolidando a sua posição de destaque no panorama regional», conclui.