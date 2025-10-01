Famalicão: Equipa cinotécnica dos BV Famalicenses reforçada com novas certificações

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses obtiveram duas certificações no decurso de mais uma ação da Bolsa de Voluntários Cinotécnicos Civis de Busca e Salvamento da GNR. Este curso de certificação decorreu esta segunda e terça-feira, na Escola da Guarda, em Queluz.
A Bonny Hauskarand foi certificada com o Nível 2 de Busca em Grandes Áreas e o Itogo de Orelav certificado com Nível 1 de Escombros e Grandes Áreas.
Com estes dois patudos certificados, os BV Famalicenses enriquecem a sua equipa cinotécnica que passa a ter mais competência e possibilidade de serem ativados. Os binómios certificados pela GNR integram uma base de dados, podendo ser acionados pelo Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) nas buscas em grandes áreas ou em escombros com recurso a cães, na área de jurisdição da GNR, ou em situações que outros agentes de proteção civil entendam recorrer à sua utilização.