Famalicão: Equipa cinotécnica dos BV Famalicenses reforçada com novas certificações

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses obtiveram duas certificações no decurso de mais uma ação da Bolsa de Voluntários Cinotécnicos Civis de Busca e Salvamento da GNR. Este curso de certificação decorreu esta segunda e terça-feira, na Escola da Guarda, em Queluz.
A Bonny Hauskarand foi certificada com o Nível 2 de Busca em Grandes Áreas e o Itogo de Orelav certificado com Nível 1 de Escombros e Grandes Áreas.

Com estes dois patudos certificados, os BV Famalicenses enriquecem a sua equipa cinotécnica que passa a ter mais competência e possibilidade de serem ativados. Os binómios certificados pela GNR integram uma base de dados, podendo ser acionados pelo Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) nas buscas em grandes áreas ou em escombros com recurso a cães, na área de jurisdição da GNR, ou em situações que outros agentes de proteção civil entendam recorrer à sua utilização.

Famalicão: IL diz que comerciantes não sentem na faturação o impacto dos grandes eventos

Em reunião com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), candidatos da Iniciativa Liberal ouviram algumas reivindicações dos representantes do comércio e indústria, nomeadamente necessidade de estacionamento que fomente a permanência no centro, a digitalização do comércio local e as estratégias da ACIF para aumentar a sua representação setorial.

A IL também deixou as suas propostas, tais como a isenção da derrama até 500 mil euros de faturação e descida gradual para quem paga. Esta força partidária quer, ainda, fazer um estudo junto dos famalicenses para identificar fatores-chave que possam atrair pessoas à cidade.

Segundo o candidato à Câmara, Paulo Ricardo Lopes «na dinamização do centro urbano, é de registar que os comerciantes não estão a sentir o impacto dos grandes eventos que têm sido desenvolvidos, ficando assim claro que o aumento do orçamento das grandes festas não tem impacto relevante na economia local, argumento que costuma ser a justificação do atual executivo para o contínuo aumento dos gastos em festas».

Famalicão: Bilhetes para Arouca a 10 euros

Na tarde do próximo domingo, às 15h30, o FC Famalicão jogo no Estádio Municipal de Arouca. Para a partida da 8.ª jornada da Liga Portugal Betclic, o Famalicão tem à venda os bilhetes na Loja Oficial a partir desta quarta-feira.

O bilhete tem um custo de 10 euros (venda até às 18 horas de sábado); se pretender transporte acrescem 5 euros. A marcação de transporte decorre até às 19 horas desta sexta-feira (a saída do autocarro é às 13 horas de domingo).

Com sete jornadas disputadas, o FC Famalicão é sexto da classificação, com 12 pontos, enquanto que o Arouca é nono, com 8 pontos.

Famalicão: Mulher atropelada por carro à saída de garagem

A manhã desta quarta-feira fica marcada pelo atropelamento de uma mulher, na rua mato da senra, em Joane. Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o incidente terá acontecido à saída de uma garagem.

O alerta foi dado por volta das 08h00 e para o local foi acionada a GNR de Joane e os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Mário Passos compromete-se a melhorar estruturas na área desportiva

Na campanha para um segundo mandato, o candidato da coligação PSD/CDS-PP, Mário Passos, compromete-se a dar prioridade à modernização e à ampliação da rede de infraestruturas desportivas. Surge no topo o novo Centro de Atletismo (obra iniciada no primeiro mandato), as novas piscinas de 50 metros e o novo Estádio Municipal (este último sem investimento municipal associado).

Mário Passos inscreve, também, a requalificação das piscinas e pavilhões municipais; a ampliação da rede de equipamentos municipais desportivos; a aquisição do pavilhão gimnodesportivo do Externato Delfim Ferreira, que será colocado à disposição da comunidade de Riba de Ave e de outras freguesias vizinhas.

Entre os compromissos está também a abertura de novos trilhos pedestres, o reforço do apoio às associações desportivas para a reabilitação dos seus equipamentos e a disponibilização de novos espaços multidesportivos de acesso livre no espaço público.

Segundo o candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão, «o desporto tem uma dimensão essencial para o bem-estar, saúde e coesão social dos territórios e, por isso, merece da nossa parte uma aposta clara em infraestruturas e programas de apoio».

Mário Passos compromete-se também a estimular a prática do exercício físico junto da população ativa, alargando os programas “Famalicão em Forma” e “Move-te” a outros pontos do concelho e o programa “Mais e Melhores Anos” a cidadãos desempregados em situação de pré-reforma.

«Teremos também que continuar a fortalecer o nosso tecido associativo desportivo local e a promover a formação de qualidade, nomeadamente com o aumento do investimento nos contratos-programa de formação desportiva, entre outras medidas», acrescenta.

Coligação PSD/CDS promove caminhada e sunset este domingo

Este domingo, dia 5 de outubro, a coligação ‘Mais ação. Mais Famalicão’ promove uma ‘Caminhada pelo Futuro’ e o ‘Na Vila Sunset’. Mais uma iniciativa que pretende mobilizar a população entorno da campanha eleitoral.

O evento tem início às 15h30, com concentração no Campo da Feira, e percorrerá as ruas do centro da cidade. A iniciativa, que vai contar com a presença de Paulo Cunha, mandatário concelhio da candidatura, culmina no Parque de Sinçães, com um comício agendado para as 17h00, e o “Na Vila Sunset”, trinta minutos depois.

“Esta caminhada será a demonstração inequívoca de que Famalicão não quer parar, não quer recuar. Cada passo será um voto de confiança e cada bandeira erguida a confirmação da vontade de continuar a fazer do nosso concelho um território de excelência para todos os famalicenses”, afirma Mário Passos.

Famalicão: Na tarifa da água, Famalicão pratica dos preços mais baixos entre os concelhos vizinhos

O preço da água da rede pública tem preços distintos para o consumidor mesmo entre concelhos vizinhos. As tarifas mais baixas são as dos municípios das ilhas, mas não há padrões geográficos. E Famalicão? Segundo o Jornal Público, que cita dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, o município de Famalicão tem das tarifas de água mais baratas entre os concelhos vizinhos. Em Famalicão, 120 m3 de água custam, anualmente, 365,42 euros; Braga pratica 256,30 e Barcelos 356,97 euros, sendo os dois municípios com preços mais baixos. Guimarães cobra uma fatura de 377,85 euros, Póvoa de Varzim 375,84 euros, Santo Tirso 449,05 euros e Trofa 473,89, é a que tem água mais cara.

Para maiores consumos, já de 180 m3 de água, Famalicão tem o segundo preço mais baixo, só atrás de Braga. Famalicão cobra 491,70 euros e Braga 331,82 euros. Os outros estão todos acima: Guimarães 510 euros, Póvoa de Varzim 530,37 euros, Barcelos 549,60 euros, Stº Tirso 595,38 euros e Trofa com 616,44 euros.

O concelho do Fundão lidera com fatura mais alta, de 777 euros anuais no escalão de maior consumo.