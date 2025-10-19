Famalicão: Equipa da Cruz Vermelha de Ribeirão é uma das melhores do país

O passado sábado, 18 de outubro de 2025, fica, por certo, gravado nas memórias futebolísticas de Rodrigo Ribeiro. O jovem jogador, de 19 anos, jogou pela primeira vez pela equipa principal do FC Famalicão. O mérito é dele, o arrojo é do treinador Hugo Oliveira que, não satisfeito por treinar o plantel mais jovem da I Liga, chamou mais um para a ribalta.

O Rodrigo entrou já na parte final do encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, o suficiente para estar em campo cerca de 15 minutos, na vitória, 0-3, sobre o São João de Ver.

O jovem médio criativo chegou ao FC Famalicão em 20-21, depois de algumas épocas no Benfica. No Famalicão, fez parte da equipa júnior que conseguiu o inédito e exclusivo título nacional sub-19.

Depois, destacou-se nos sub-23, pelos quais já realizou 56 jogos, marcou oito golos e é autor de 11 assistências.

Estes registos não passaram despercebidos a Hugo Oliveira e o treinador não teve problemas em o chamar para a equipa principal. O jovem jogador, em declarações reproduzidas pelo clube, diz que tem trabalhado muito para que este momento acontecesse. Por isso, refere, “há que agradecer à equipa técnica e aos meus colegas por me terem ajudado desde o primeiro dia. Agora, é dar continuidade ao excelente trabalho que temos feito”. Para os mais novos, como é o seu caso, deixa uma mensagem de trabalho contínuo porque, avisa, “não há impossíveis. É dar tudo em todos os treinos e ambicionar chegar o mais alto possível”. A camisola que usou com o São João de Ver, com o número 19, vai ser emoldurada “e colocada lá em casa”. Palavras de mais um jovem que emerge no FC Famalicão e que não esquece os adeptos: “estão sempre connosco e quando há estreias dão um grande apoio desde que entramos em campo».

