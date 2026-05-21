Famalicão: Equipa da Transfradelos pronta para os primeiros lugares no Raid Ferraria

Tiago Reis / Nuno Morais vencedores da última prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno lideram a armada da Transfradelos para mais um desafio do CPTT. O Raid Ferraria 2026 decorre entre sexta-feira e domingo, com centro nevrálgico na cidade de Ponte de Sor.

Este ano a prova apresenta algumas novidades, com a inclusão do concelho de Mação, fazendo com que a competição atravesse quatro municípios — Abrantes, Ponte de Sor, Gavião e Mação.

A estrutura famalicense apresenta-se com ambição reforçada, apostando na experiência das suas duplas e na competitividade das viaturas para enfrentar uma prova marcada pela diversidade dos terrenos, com setores rápidos, zonas técnicas e pisos exigentes.

Para além de Tiago Reis/Nuno Morais, o Team Transfradelos também está presentado por Daniel Silva/Gonçalo Magalhães e Edgar Reis/Fábio Ribeiro, todos em carro MMP da categoria Challenger T3 .

O campeão nacional da categoria Challenger T3, Tiago Reis, encara esta participação «com confiança e ambição», assumindo o objetivo de continuar entre os protagonistas do campeonato e lutar pelos primeiros lugares.

Também Daniel Silva está motivado para dar continuidade ao crescimento competitivo mostrado nas últimas provas e consolidar um desempenho consistente ao longo da temporada.

Edgar Reis fala do espírito competitivo e da união da equipa, como determinantes para esta prova.