Concelho, Desporto

Famalicão: Equipa da Transfradelos pronta para os primeiros lugares no Raid Ferraria

Tiago Reis / Nuno Morais vencedores da última prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno lideram a armada da Transfradelos para mais um desafio do CPTT. O Raid Ferraria 2026 decorre entre sexta-feira e domingo, com centro nevrálgico na cidade de Ponte de Sor.

Este ano a prova apresenta algumas novidades, com a inclusão do concelho de Mação, fazendo com que a competição atravesse quatro municípios — Abrantes, Ponte de Sor, Gavião e Mação.

A estrutura famalicense apresenta-se com ambição reforçada, apostando na experiência das suas duplas e na competitividade das viaturas para enfrentar uma prova marcada pela diversidade dos terrenos, com setores rápidos, zonas técnicas e pisos exigentes.

Para além de Tiago Reis/Nuno Morais, o Team Transfradelos também está presentado por Daniel Silva/Gonçalo Magalhães e Edgar Reis/Fábio Ribeiro, todos em carro MMP da categoria Challenger T3 .

O campeão nacional da categoria Challenger T3, Tiago Reis, encara esta participação «com confiança e ambição», assumindo o objetivo de continuar entre os protagonistas do campeonato e lutar pelos primeiros lugares.

Também Daniel Silva está motivado para dar continuidade ao crescimento competitivo mostrado nas últimas provas e consolidar um desempenho consistente ao longo da temporada.

Edgar Reis fala do espírito competitivo e da união da equipa, como determinantes para esta prova.

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Famalicão: FORAVE desenvolve materiais didáticos no âmbito de projeto ERASMUS+

Foi iniciado um período de testes dos materiais didáticos desenvolvidos no âmbito do projeto ERASMUS+ ROBINTECH. O módulo, de 24 horas, focado em «Aplicações Práticas da Visão Artificial na Engenharia e na Indústria», está a ser lecionado a 18 alunos do segundo ano do curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos da Forave.

Uma equipa de professores do IES Bernat Guinovart, de Algemesí (Espanha), acompanhou o processo durante dois dias, no âmbito de uma cooperação que visa aferir, junto de alunos e docentes, os ajustes necessários nos materiais antes da sua partilha com o público.

O programa incluiu, também, a observação de metodologias de ensino e ferramentas de automação e projeto elétrico/mecânico, além de visitas às oficinas da escola profissional com sede em Lousado.

A equipa espanhola também passou pelo Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica e por uma empresa do Porto.

Esta visita visou a partilha de práticas entre as duas escolas e o reforço das ligações entre a formação técnica e o setor industrial nas áreas da automação e robótica.

 

Famalicão: A festa começa a 5 e vai até ao dia 13 de junho

Van Zee (5 de junho, às 22h30), Quatro e Meia (9 de junho, às 22h30), na Praça D. Maria I, e Nena (13 de junho, às 22 horas), a partir do Parque da Devesa, junto ao lago, são os cabeças de cartaz da edição deste ano das Festa Antoninas.

A festa começa a 5 de junho, com a tarde reservada para as acarinhadas e apreciadas Marchas Infantis e, desde aí, até ao dia 13 de junho será desfiado um intenso programa cultural, recreativo e desportivo.

A 12 de junho acontece a grande noite, com o desfile e exibição das Marchas Antoninas, com 10 grupos participantes e que abre com a Associação do Coração – Vale S. Cosme.

A segunda a desfilar é a marcha da Associação Cultural Sentir a Terra (Gondifelos e Outiz), seguida da Associação Unidos de Avidos, Associação Recreativa e Cultural de Antas, GARRA – Grupo Associativo e Recreativo Ribeirão em Ação, LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa, Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave, Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira, Associação Desportiva e Cultural de S. Martinho de Brufe e a fechar o Grupo Recreativo Vale S. Martinho.

Este ano, as marchas apresentam-se sob o tema “Antoninas Património Cultural Imaterial de Portugal”, celebrando a tradição e a identidade cultural associadas às festividades populares.

O orçamento para este ano ultrapassa os 900 mil euros e foi recentemente aprovado em reunião do executivo municipal com o voto contra dos vereadores do PS e CHEGA, por considerarem o valor elevado.

Confira todo o programa em https://www.famalicao.pt/comunicacao/agenda/evento-59/festas-antoninas-2026

Piloto famalicense garante pódio no Rally Virtual de Portugal

Raul Pereira esteve na Exponor, no fim de semana do Rali de Portugal, a participar no apuramento e final do Rally de Portugal eSports onde garantiu o apuramento presencial e a presença no Top 3 do evento.

Com um currículo marcado por várias conquistas em finais importantes do Simracing em Portugal, o piloto famalicense diz saber “que a concorrência seria muito forte”, mas o foco foi “escapar pelos pingos da chuva e atacar o máximo para poder garantir a final e foi o que aconteceu”.

Confirmada a presença no Top 3 da competição, Raul Pereira mostra-se “muito feliz por ter conseguido mais este pódio para o meu currículo nas corridas e desta vez numa competição tão importante. Afinal é o Rally de Portugal”.

O famalicense vai agora apostar e tentar a qualificação para os mundiais da FIA eSports Global Rally Tour.

Famalicão: Incêndio em casa abandonada deixa bombeira ferida

Uma operacional dos Bombeiros Voluntários Famalicenses sofreu ferimentos na sequência do combate às chamas numa habitação devoluta, na freguesia de Gavião, em Famalicão.

O incêndio aconteceu na noite desta quarta-feira, cerca das 22h30, na Rua Professor Manuel José Azevedo.

A vítima, adianta a corporação, sofreu apenas ferimentos ligeiros.

 

Famalicão: “O Fantasma da Ópera” (1925) pode ser visto na Fundação com banda sonora tocada ao vivo

O FIO – Festival Internacional de Órgão passa este fim de semana pelo concelho de Famalicão, a começar já em Bairro, na noite de sexta-feira, na igreja paroquial. Para as 21h30 está marcado o concerto da organista italiana Ilaria Centorrino.

No sábado, um novo concerto realiza-se na Fundação Cupertino de Miranda. A partir das 21h30 é celebrado o centenário do icónico filme “O Fantasma da Ópera” (1925), uma obra-prima do cinema, dirigida por Rupert Julian e baseada no romance de Gaston Leroux. A banda sonora deste filme será tocada ao vivo pelo organista português André Ferreira, que executará músicas e realizará improvisações ao órgão para evocar a intensidade emocional e o suspense que marcaram o filme, uma história de amor, obsessão e mistério na Ópera de Paris.

O FIO termina a sua passagem por Famalicão no domingo, 24 de maio, às 17h00, com um concerto dos espanhóis Miriam Cepeda no órgão da Igreja de Ribeirão e Luís Alberto Requejo no clarinete. Na Igreja de Ribeirão destacam-se dois instrumentos: um órgão histórico tipo realejo, em formato de armário, construído pelo organeiro português António José dos Santos (c.1808-1883); e um órgão Klais, com 15 registos, dois teclados e pedaleira, de construção da empresa alemã Orgelbau.

Depois de 10 edições realizadas em igrejas e monumentos históricos de Santo Tirso e Famalicão, o FIO, evento cultural que liga territórios, património e pessoas, chegou este ano a Guimarães.

Organizado pela Tagus – Atlanticus Associação Cultural e pela JMS Organaria, o festival, cujo diretor artístico é Rodrigo Teodoro de Paula, encerrará entre 29 e 31 de maio em Santo Tirso.

Famalicão: Motociclista de 26 anos ferido em colisão a envolver carro

Um motociclista de 26 anos ficou ferido, na noite desta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro de passageiros.

O acidente aconteceu cerca das 23h00, em plena N206, Avenida João XXI, na freguesia de Vermoim, Famalicão.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Famalicenses e transportada para o hospital local.