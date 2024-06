Famalicão: Equipa de boccia é tricampeã nacional

As candidaturas ao Prémio + Igual decorrem desta quinta-feira a 20 de julho, em www.famalicao.pt/premio–igual. O objetivo passa por reconhecer as empresas e as Instituições Particulares de Solidariedade Social que apliquem boas-práticas na promoção da igualdade de género no trabalho e na formação profissional e pela adoção de princípios e medidas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

De acordo com os critérios do concurso, da autoria da Câmara Municipal de Famalicão, haverá três galardoados que receberão o prémio no dia 24 de outubro, Dia Mundial para a Igualdade, em cerimónia organizada pelo município de Famalicão.

Entre os critérios de atribuição do galardão está o facto de as entidades assumirem, de modo objetivo e com resultados visíveis, que a dimensão da igualdade faz parte integrante da sua gestão, cultura e estratégia, incluindo a representação plural e equilibrada entre mulheres e homens em lugares de direção e decisão; a existência de políticas e boas práticas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, nas entidades empregadoras, designadamente através de horários de trabalho em regime de flexibilidade ou adaptabilidade, regime de jornada contínua, trabalho a tempo parcial; a celebração de protocolos com equipamentos sociais e/ou serviços de proximidade dirigidos a crianças e a outros dependentes, entre outros.

Refira-se que a promoção deste prémio está inserida no Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, apresentado pela autarquia famalicense em 2022.