O estádio do Futebol Clube de Famalicão é o quarto com a maior taxa de ocupação (90,16%) na liga Portugal Betclic, cumpridas que estão sete jornadas, três das quais em casa. A média de espetadores por partida é de 4709.

A partida com maior assistência foi contra o Sporting Clube de Portugal, relativa à 6.ª ronda, a qual foi presenciada por 4813 pessoas. Mas as duas partidas anteriores tiveram, igualmente, afluências muito positivas, mais concretamente nos jogos com Club Sport Marítimo (4642 espetadores) e Gil Vicente Futebol Clube (4672).

Refira-se que nestes três encontros caseiros se verificou lotação esgotada. Todavia, não foi totalizada a capacidade máxima do recinto devido a razões de segurança e igualmente porque nem todas as pessoas com acesso ao recinto para assistir ao encontro marcaram efetivamente presença.

Desta forma, os adeptos do FC Famalicão mostram, mais uma vez, todo o apoio à equipa. Algo que já se vinha notando desde que o FC Famalicão subiu ao principal campeonato de futebol. Também fora de casa, leva um grande grupo de apoio.