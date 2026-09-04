Estão definidos os horários dos quartos de final da Allianz CUP. Os quatro participantes da Final Four serão, então, conhecidos entre os dias 27 e 29 de outubro, com o FC Famalicão a visitar Braga no dia 29 de outubro, às 18h35.



Confira o calendário:

Terça-feira, 27 de outubro

Sporting CP – Marítimo M., 20h15

Quarta-feira, 28 de outubro

FC Porto – Académico, 20h30

Quinta-feira, 29 de outubro

SC Braga – FC Famalicão, 18h45

SL Benfica – Gil Vicente FC, 20h45

A última vez que o FC Famalicão disputou um jogo da Taça da Liga foi a 23 de julho de 2023, sofrendo uma derrota, 3-2, com o Belenenses. Na época seguinte, 24/25, a competição foi reestruturada e, desde então, o conjunto famalicense esteve fora. Regressa agora, depois do excelente quinto lugar.